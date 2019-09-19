Edirne'de, Kültür, Sanat ve Tarım Festivali renkli görüntülerle başladı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kültür, Sanat ve Tarım Festivali" renkli görüntülerle başladı. Uzunköprü'den Çanakkale Savaşı'na giden 15'inci Hava Bölüğü'nü temsil eden çocukların askeri kıyafetle yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Uzunköprü Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsünü düzenlenen "Kültür, Sanat ve Tarım Festivali', kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Bulgaristan Konsolosu Andon Andonov ile vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Özlem Becan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan festival konuşmaların ardından kortej oluşturup Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi'ne sürdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar kalabalığı büyük bir coşkuyla alkışlayarak cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kortejde sivil toplum örgütleri ve dernekler "doğa ve çevre bilinci" yazılı dövizler taşıdı. Bazı çizgi film kahramanlarının kostümlerinin bulunduğu kortejde renkli görüntüler yaşandı.

ÇANAKKALE'DE ŞEHİT OLAN ATALARINI ANDILAR

Kortejde en çok dikkat çeken ise 1915 yılında Uzunköprü'den Çanakkale Savaşı'na katılan 15'inci Hava Alayı'nı temsilen çocukların asker kıyafetiyle yürümesi oldu. Çocuklar, ellerinde 15'inci Hava Bölüğü askeri kıyafeti ve flaması ile yürürken, kızların da subay kıyafetiyle yürümeleri büyük ilgi gördü. Festival, açılan stantlarda değişik etkinlikler ve konserlerle 4 gün boyunca devam edecek.

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DHA