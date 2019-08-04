Edirne'de, kurban pazarında yoğunluk

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği sürüyor. Kurban pazarında ilgi çeken, 100 kilo ağırlığındaki "Kamil" adlı teke, 1650 TL'ye satıldı.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında, Kurban Bayramı'na 1 hafta kala hareketlilik sürüyor. Pazara getirilen küçükbaş kurbanlıklar, 850 ile 1700 TL arasında fiyatlardan satılıyor. Pazarda bu yıl küçükbaş sayısının fazlalığı dikkat çekerken, alıcılar ise kurbanlık için en çok koyun ve koçları tercih ediyor. Hareketliliğin arife günü kurulacak pazarda daha da artması beklenirken, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aşağı yukarı aynı olduğu belirtildi. Kurban pazarına getirilen 100 kilo ağırlığındaki "Kamil" adlı teke ise ilgi gördü. "Kamil', kurban pazarında 1650 TL'den satıldı.

'SATIŞLARIMIZ İYİ'

Üretici İslam Kurt, bayrama kısa süre kala kurbanlık satışlarının arttığını belirterek, "Kurban satışlarımız iyi. İstediğimiz fiyatları elde edemedik ama yine de mutlu olmaya çalışıyoruz. Müşterinin talebine göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genellikle keçi burmasıyla koç var. Vatandaşın istediği mal maalesef elde yok. Eldeki mal da yetersiz. Fiyatlar geçen yılkinden biraz farklı. Şu an küçükbaşın kilo olarak canlı baskül fiyatı 24 ile 25 TL arasında değişiyor" dedi.

'BU YIL KUZUYA ÇOK FAZLA TALEP OLDU'

Şaban Yeşiloğlu da yıl boyu ilgi gören kuzular nedeniyle kurban olacak hayvan sayısının azaldığını dile getirerek, "Bu yıl kuzuya çok fazla talep oldu. Bu nedenle elimizde kurban olabilecek hayvan sayısı az. Fiyatlar da çok iç açıcı değil. Elimizde uygun kurbanlıklar olsa yok satılırdı. Elimizde olanı satmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Fatih Okur ise kurban pazarının hareketlendiğini kaydederek, "Alıcı ve satıcılar oldukça ilgi gösteriyor. Herhalde bayram tatilinin kısa olması kurban satışlarını artırdı. Bugünkü yoğunluk önümüzdeki günlerin de yoğun geçeceğinin bir göstergesi. Fiyatlarda hesaplı sayılabilir. Hem üreticiyi hem de alıcıyı memnun edecek bir pazar olacağını umuyoruz. Alıcılar 1000 ile 2000 TL arasında fiyatlara istediği kurbanlıkları bulabiliyor. Arife günü fiyatlar az da olsa düşer. Arife günü pazarın çok daha kalabalık olmasını bekliyoruz" dedi.

Trakya kıvırcık koyununun bölgede marka haline geldiğini de belirten Okur, "Yem fiyatlarının artması özellikle büyükbaş üretiminde üreticilerin biraz geri çekilmesine neden oldu. Küçükbaşta üretim daha fazla. Küçükbaş, Trakya kıvırcık koyunu bölgemizde bir marka haline geldi. Özellikle İstanbul'da aranan bir marka oldu. Bu nedenle de küçükbaş sayısında bölgemizde bir artış var. Süt fiyatlarının artması ve yem fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle bölgemizde büyükbaş sayısında da artış görülebilir" diye konuştu.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nin çarşamba gününden itibaren arife gününe kadar açık olacağı belirtildi.

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DHA