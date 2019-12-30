Edirne'de kuvvetli poyraz etkili oldu
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Alınan bilgiye göre, ilçede sabah erken saatlerde başlayan poyraz öğle saatlerinden şiddetini artırdı. Poyraz nedeniyle limanda bağlı bulunan 3 balıkçı kayığı su aldı.Balıkçı Yılmaz Akgül, gazetecilere...
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, ilçede sabah erken saatlerde başlayan poyraz öğle saatlerinden şiddetini artırdı. Poyraz nedeniyle limanda bağlı bulunan 3 balıkçı kayığı su aldı.
Balıkçı Yılmaz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın öğlen saatlerinden sonra etkisini artırdığını belirtti.
Fırtına nedeniyle 3 balıkçı teknesinin battığını anlatan Akgül, "Limandaki kayıklar battı. Diğerleri de batmak üzereydi biz balıkçı arkadaşlarla bazılarını kurtardık." dedi.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte poyrazın yarına kadar etkili olacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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