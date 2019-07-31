Edirne'de lastik botlarda 65 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 65 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahil açığında ve Sultaniçe Köyü sahili önünde lastik botlarda, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu 13'ü çocuk, 17'si kadın toplam 65 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA