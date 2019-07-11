Edirne'de, lastik botta 40 kaçak yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botta yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe sahili önlerindeki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Hindistan ve İran uyruklu 9'u çocuk, 10'u kadın, toplam 40 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA