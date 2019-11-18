Edirne'de limandaki 3 tekne yandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, limanda bağlı olan 3 teknenin yandığını gören balıkçılar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış...
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında limandaki 3 tekne kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, limanda bağlı olan 3 teknenin yandığını gören balıkçılar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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