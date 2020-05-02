Edirne'de minibüs köprüden tarlaya uçtu: 1 yaralı 

EDİRNE'deki Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan minibüsteki 1 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü A.T.'nin yapılan ölçümde 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Saraçhane semti Saraçhane Köprüsü'nde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 39 DT 572 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitimesi üzerine takla atarak tarlaya uçtu. Kazada ters dönen minibüsteki S.B. yaralandı. Çevredekilerin ihabrı üzerine kaza yeirne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan S.B., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen A.T. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

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Kaynak: DHA