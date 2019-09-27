Edirne'de öğretim görevlisine hapis cezası istemi
Trakya Üniversitesinde kadın araştırma görevlisini darbettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, öğretim görevlisi hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi
EDİRNE (AA) - Edirne'de, kadın araştırma görevlisini darbettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, erkek öğretim görevlisi hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi S. K. hakkında, aynı okulda görev yapan araştırma görevlisi J.A.Ç'yi okulda darbettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede S.K. hakkında "Kasten yaralama ve hakaret" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
Güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı iddianame, Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Kaynak: AA
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