Edirne'de orman yangını

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Sultaniçe köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Enez Orman İşletme Şefliği ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, 5 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Sultaniçe köyü muhtarı Erhan Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ucuz atlatıldığını söyledi.

Ormanlık alanlarda piknik yapanların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Arı, "Bölgedeki tatilcilerin haber vermesi sonucu orman ekipleri yangını söndürdü. Vatandaşlarımız da ekiplere yardımcı oldu. Yaz aylarında orman yangınları artıyor. Tüm vatandaşların yeşile, doğaya, ormanlara daha duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.





Kaynak: AA