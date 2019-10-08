Edirne'de otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tarakçı'nın (28) kullandığı 22 AHH 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Paşayiğit Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Tarakçı ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahattin Tarakçı (62) ve Yusuf Türkkal (44) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









Kaynak: AA