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Edirne'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı.İlknur Y. idaresindeki 22 DU 786 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi 168. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Müjde Özaltay'a çarptı.Yaralanan Özaltay, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine...

Edirne'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İlknur Y. idaresindeki 22 DU 786 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi 168. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Müjde Özaltay'a çarptı.

Yaralanan Özaltay, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Kaynak: AA




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