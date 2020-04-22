Edirne'de, pencere ve balkonlarda 23 Nisan süslemeleri

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çocuklar ve aileleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için pencere ve balkonlarını süsledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan tedbirler nedeniyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçeleri yerine evlerde yapılacak. Bayram coşkusunu eve taşımak isteyen bazı çocuklar ise Keşan'da aileleriyle pencere ve balkonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Evden çıkamayan çocuklar, balkonlara "23 Nisan" yazılı dövizler de astı. Evlerde yapılan süsleme ve kutlamaların yer aldığı fotoğraf ve videolar, okulların yanı sıra kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA