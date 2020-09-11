Edirne'de şaşırtan hırsızlık! Aldığını kaşla göz arasında iç çamaşırına soktu

Edirne'de biri kadın olan iki kişi, işletmecisinin kısa süreliğine ayrıldığı bir büfeye girerek hırsızlık yaptı. Erke olanının çevreyi gözetlemesini fırsat bilen kadın, kasadaki 50 TL'yi sütyeninin içine sakladı. Güvenlik kameralarına yakalanan o anların ardından kadın hırsız için aramalar sürdürülüyor.