Edirne'de şaşırtan hırsızlık! Aldığını kaşla göz arasında iç çamaşırına soktu
Edirne'de biri kadın olan iki kişi, işletmecisinin kısa süreliğine ayrıldığı bir büfeye girerek hırsızlık yaptı. Erke olanının çevreyi gözetlemesini fırsat bilen kadın, kasadaki 50 TL'yi sütyeninin içine sakladı. Güvenlik kameralarına yakalanan o anların ardından kadın hırsız için aramalar sürdürülüyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleşen olayda A.K. isimli erkek ve yanındaki G.T. isimli kadın hırsız, işletmecisinin bir süreliğine ayrıldığı büfeye girip kafeden 50 TL çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra büfeye gelip durumu fark eden büfe sahibi, olayı polis ekiplerine bildirdi. İncelenen güvenlik kameralarının ardından yakalanan A.K., savcılığa verdiği ifade ile serbset kalırken kadın hırsızın yakalanması içinde çalışmanın sürdüğü bildirildi.
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11 Eylül 2020 Cuma 15:29
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