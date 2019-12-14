Edirne'de sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.Romanya'dan Türkiye'ye gelen Gabriel Ivanov'un kullandığı yabancı plakalı tır, Lalapaşa kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.Devrilen tırdan düşen 3 cip ile dorsedeki 3 cipte hasar oluştu....
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.
Romanya'dan Türkiye'ye gelen Gabriel Ivanov'un kullandığı yabancı plakalı tır, Lalapaşa kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
Devrilen tırdan düşen 3 cip ile dorsedeki 3 cipte hasar oluştu.
Cipler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Sürücü Ivanov kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA
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