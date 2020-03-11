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  3. Edirne'de sığınmacıların arasında saklanan PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı

Edirne'de sığınmacıların arasında saklanan PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü PKK şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda...

Edirne'de sığınmacıların arasında saklanan PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü PKK şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda sığınmacı gibi hareket eden, Türkçe bilmelerine rağmen bilmiyormuş gibi davranan, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA




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