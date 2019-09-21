Edirne'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında flaş açıklama

Arnavutköy'de ailesini katledip, üzerine şampuan döken caninin ifadeleri şoke etti!

Başkan Erdoğan'dan sigara resti: Çok daha yoğun bir savaşa gireceğiz!