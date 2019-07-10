Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen K.U. ve T.O. Menzilahir Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.U. yanında tabancayla T.O'ya ateş etti.Yaralanan...

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen K.U. ve T.O. Menzilahir Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.U. yanında tabancayla T.O'ya ateş etti. Yaralanan T.O, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA



