Edirne'de son beş günde 733 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, son beş günde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 733 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü, Meriç, İpsala ve Havsa ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde 25-29 Kasım'daki denetimlerde, Libya, Afganistan, Mısır, Pakistan, Suriye, Filistin, Bangladeş, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 733 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA