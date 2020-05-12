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Edirne'de sosyal mesafe kuralını ihlal eden 26 kişiye para cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 26 kişiye toplam 10 bin 192 lira ceza kesildi.Jandarma ekipleri, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yaptıkları kontrollerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla getirilen sosyal mesafe kuralına uymayanların olduğunu...

Edirne'de sosyal mesafe kuralını ihlal eden 26 kişiye para cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 26 kişiye toplam 10 bin 192 lira ceza kesildi.

Jandarma ekipleri, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yaptıkları kontrollerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla getirilen sosyal mesafe kuralına uymayanların olduğunu belirledi.

İhlal yaptığı tespit edilen 26 kişiye 392'şer lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA




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