Edirne'de sosyal mesafe kuralını ihlal eden 26 kişiye para cezası
EDİRNE (AA) - Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 26 kişiye toplam 10 bin 192 lira ceza kesildi.Jandarma ekipleri, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yaptıkları kontrollerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla getirilen sosyal mesafe kuralına uymayanların olduğunu...
EDİRNE (AA) - Edirne'de sosyal mesafe kuralına uymayan 26 kişiye toplam 10 bin 192 lira ceza kesildi.
Jandarma ekipleri, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yaptıkları kontrollerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla getirilen sosyal mesafe kuralına uymayanların olduğunu belirledi.
İhlal yaptığı tespit edilen 26 kişiye 392'şer lira idari para cezası verildi.
Kaynak: AA
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