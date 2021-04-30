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Edirne'de tam kapanma denetimleri sıkı bir şekilde sürüyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" denetimleri başladı.

Edirne'de tam kapanma denetimleri sıkı bir şekilde sürüyor

Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde Keşan'ın birçok noktasında denetim noktaları kuruldu.

Denetimler gece boyunca devam ederken, Malkara - Keşan ve Gelibolu - Keşan güzergahlarında denetleme yapan polis ekipleri, gelen araçları tek tek durdurdu araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

Şehirler arası yollarda yapılan kontrollerin yanında Keşan'ın tüm cadde ve sokaklarında sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Edirne'de sıkı tam kapanma denetimi

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