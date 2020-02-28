EDİRNE'DE TAMPON BÖLGEDEKİ GÖÇMENLER ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR

Yunanistan'a geçme hayaliyle, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan düzensiz göçmenlerin tampon bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

Bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Saatin ilerlemesiyle gittikçe soğuyan havada ise göçmenler, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tampon bölgede bekleyenler

-Ateş yakarak ısınan göçmenler

-Muhabir anonsları (Beyza Nur Güler)

-Genel ve detay

Kaynak: DHA