Edirne’de tarihi çeşme yeni yerine taşınacak

Edirne'de son dönemlerde yaşanan şehir planlarındaki değişim nedeniyle yıllar içerisinde yol ortasında kalan ve korunaksız hale gelen Osmanlı İmparatorluğu eserlerinden olan mezarlık çeşmesi 25 Kasım Şehir Stadyumu'na taşınacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Edirne’de tarihi çeşme yeni yerine taşınacak

Edirne'de son dönemlerde yaşanan şehir planlarındaki değişim nedeniyle yıllar içerisinde yol ortasında kalan ve korunaksız hale gelen Osmanlı İmparatorluğu eserlerinden olan mezarlık çeşmesi 25 Kasım Şehir Stadyumu'na taşınacak.

Edirne'de 25 Kasım Şehir Stadyumu, eski Elektrik Fabrikası ve Pazartesi Pazarı yerinin olduğu en işlek noktalardan bir tanesi olan Saraçlar Caddesi ve Karaağaç geçiş noktasında bulunan 1800'lü yıllarda yapılan çeşme yaşanan trafik yoğunluğu sebebi ile başka bir yere taşınıyor.

Şehirdeki trafiğin kilitlenmesine sebep olan tarihi çeşme valilik talimatıyla Edirne 25 Kasım Stadyumu'nun alt köşe kısmına taşınacak.

Statik projesi çizilecek olan çeşme, alınan karar ile birlikte vinç yardımı ile stadyum köşesine taşınacak. Çeşmenin ilk etapta çevresine serilen beton yoğunluğundan temizlenerek alt tarafına konulacak taşıma elemanlarının yapılması planlanıyor.

"1840'larda yapıldığını biliyoruz"

Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, mezarlık çeşmenin yok olup gitmesi için kenara alınıp korunması yapılan çalışmalarla yerinde alınmış bir karar olduğunu belirtti.

Yapılacak yöntem ile tarihi çeşmenin çok iyi korunarak yapılması gerektiğini vurgulayan Beksaç, "Edirne kültürel mirasını hızla tüketen şehirlerin başında geliyor ve korunması gereken kültür mirası açısından çok zengin bir şehir. Çok sayıda kültür mirasına sahip olması belirli sorunlarda oluşturabilir. Her şey ya tükenip gitmiş vaziyetti aldı. Elimizde kalan yok olan gidenlerin çok çok az bir kısmı arkamızda görünen çeşme esasında. Edirne'nin tarihi kimliğine katkısı bulunan en önemli çeşmelerden biri mezarlık çeşmesi olarak bilinen bir çeşme, 1840'larda yapıldığını biliyoruz. Özellikleri itibariyle de şu anda orijinalinden çok uzak olmasına rağmen eski fotoğrafları var. Çok güzel bir çeşme olduğunu biliyoruz. Bütün harabelik bir kültürel miras ve bir hatıra olarak korunması gereken bir yapı, eser. 1840'lı yıllarda Filibe Nazırı Hüseyin Naili Bey tarafından yaptırıldığını dair kayıtlar var. Halk arasındaki adı mezarlık çeşmesi deniliyor. Edirne'nin Hristiyan ve Müslüman mezarlıklarının burada yer almış olması nedeniyle kırılmış bir çeşmedir. Zaten çeşmenin korunması banisi içinde bir hürmet ve saygı duruşunun niteliğindedir. Hâlbuki arda çeşit görüşmenin korunması gerektiği kanısındayım" dedi.

Yapının bulunduğu alandan geçen sürücüler ise alınan kararın trafiği rahatlatacağını belirtti.

Edirne’de tarihi çeşme yeni yerine taşınacak

Edirne’de tarihi çeşme yeni yerine taşınacak

Edirne’de tarihi çeşme yeni yerine taşınacak

Edirne’de tarihi çeşme yeni yerine taşınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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