Edirne'de tarihi köprülerdeki restorasyon AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe:- "Çalışmalar son hızla devam etmekte, en kısa zamanda da Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Meriç Köprüsü Edirne halkımızın kullanımına açılacaktır"

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tarihi Meriç Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında "taşları alan firmaya ödeme yapılamadığı" gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğu haberlerinin yayınlandığını belirtti. Haberlerin gerçeklik payının olmadığını aktaran Akmeşe, "Çalışmalar son hızla devam etmekte, en kısa zamanda da Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Meriç Köprüsü Edirne halkımızın kullanımına açılacaktır." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA



