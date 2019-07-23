Edirne'de telefon dolandırıcılığı zanlısı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, telefonla aradığı kişilere kendini Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, huzurevi yaptırılacağı bahanesiyle para isteyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki bazı esnaflar polise başvurarak, kendilerini telefonla arayan ve Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kişinin, Havsa ilçesinde huzurevi yaptırılacağını söyleyerek, Edirne Valisi adına para istediğini aktardı.

Söz konusu kişinin belirttiği hesaba 10 bin lira yatıran bir esnaf da dolandırıldığını anlayarak, şikayetçi oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun üzerine Kocaeli ve Yalova'da çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat ve araştırması sonucu şüpheli O.D. (29) Kocaeli'de yakalandı.

Çeşitli illerde 17 suçtan arama kaydı bulunan zanlının üzerinde yapılan aramada 14 bin lira, 10 sim kart, 5 telefon, 3 sahte kimlik ve çeşitli illerde dolandırmak için aradığı esnafların telefon numaraları ve isimlerinin yazılı olduğu not kağıtları ele geçirildi.

Öte yandan O.D'nin suç ortağı olduğu ileri sürülen ve 31 ayrı suçtan arama kaydı bulunan H.A. ve A.K. aranıyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.D, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Öte yandan bu olayla ilgili Edirne'de 5 esnafı uyaran polis, bu kişilerin dolandırılmasını önledi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini, polis, asker veya devlet görevlisi olarak tanıtıp, para isteyerek dolandırıcılık yapanlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Huzur ve güvenlik için böyle bir durumda vatandaşların "112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayarak, güvenlik güçlerine bildirmesi istendi.

Kaynak: AA