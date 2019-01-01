Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı

EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne otogarına giden K.G'nin kullandığı 22 KB 293 plakalı minibüs, Yeni Mahalle'de aynı istikamette giden R.Ö.'nün kullandığı 34 BM 5204 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine haber verilmesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Özgen'in aracında yolcu olarak bulunan ve yaralanan 3 kişi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne-Havsa kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Bu sırada yolda diğer araçlar kuyruk oluşturdu.

Otomobilin çekiciyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA