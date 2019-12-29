Edirne'de traktörle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, B.E'nin kullandığı 22 KL 630 plakalı traktörle, sürücüsü öğrenilemeyen 22 RR 711 plakalı kamyonet ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün...
EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.E'nin kullandığı 22 KL 630 plakalı traktörle, sürücüsü öğrenilemeyen 22 RR 711 plakalı kamyonet ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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