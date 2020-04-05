Edirne'de tüpgaz bayisinde yangın
EDİRNE (AA) - Edirne'de tüpgaz bayisinde çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Talat Paşa Caddesindeki bir tüpgaz bayisinin reklam panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan pano, bayide bulunan...
EDİRNE (AA) - Edirne'de tüpgaz bayisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Talat Paşa Caddesindeki bir tüpgaz bayisinin reklam panosunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yanan pano, bayide bulunan tüplere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: AA
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