Edirne'de uluslararası öğrencilerden sınırdaki düzensiz göçmenlere yardım

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğine üye öğrenciler, Yunanistan'a geçmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere yiyecek ve su yardımında bulundu.

Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan Doyran köyünde bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin kampına gelen Afgan, Suriyeli, Pakistanlı, Kosovalı ve Makedon öğrenciler, gıda desteğinde bulundu, çocuklara çikolata dağıttı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Eğitim Koordinatörü Adnan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampa, göçmenlerin yanında olduklarını hissettirmek için geldiklerini söyledi.

Göçmenlerin zorluklar içinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Uzun, "Burada durum zor. Bir parça tebessüm oluşturmak için buradayız. Biraz da olsa yardımda bulunmaya çalışıyoruz. İnşallah yaşadıkları sorunlar en kısada biter." dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Suriyeli Siyama Fakır ise zor durumda olan göçmenlerin yanlarında olduklarını kaydetti.





Kaynak: AA