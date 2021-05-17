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Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

Edirne'de tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle hem hastanede tedavi gören hem de yurtlarda izole edilenlerin sayısında düşüş yaşanıyor.

Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in koordinesinde yerelde alınan tedbirlerin yanı sıra tam kapanma tedbirlerinin de etkileri görülüyor.

Vakaların günden güne azalması hem hastanede tedavi gören hem de yurtlarda izole edilenlerin sayısını düşürdü.

Nisan ayında karantinada tutulanlarla tam kapasite dolu olan öğrenci yurtlarının son "izole misafirleri" uğurlanmaya başlandı.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdundaki karantina süresini tamamlayan Mustafa İlker Özkan, yurtta görevli personel ve AFAD ekibinin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

"PERSONEL ÇOK CEFAKER, HEPSİNE TEŞEKÜÜR EDERİM"

Özkan'a, geçmiş olsun dileğinde bulunan AFAD personeli Şeyda Bozdağ tarafından çiçek takdim edildi.

Özkan, AA muhabirine çalışmak için gittiği Bulgaristan'da kendini kötü hissederek Edirne'ye döndüğünü, yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkmasıyla karantina için öğrenci yurda yerleştirildiğini anlattı.

Yurttaki hizmetten son derece memnun kaldığını belirten Özkan, "Başta sağlık personelimiz olmak üzere burada çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Çok çalışkan ve cefakarlar, hepsine tekrar tekrar teşekkür ederim. Evimde gibi hissettim. Ailemden uzakmış gibi hissetmedim." dedi.

Yurt sorumlusu AFAD personeli Şeyda Bozdağ da yaklaşık bir yıldır yurtta görev yaptıklarını, süreç başladığında karantina uygulanan 3 yurt binası olduğunu belirtti.

Hasta sayısının bir dönem oldukça fazla olduğunu ifade eden Bozdağ, "Bugünü yaşamak bizim için neredeyse hayaldi ama çok şükür bugünü görmek nasip oldu. İnşallah ülkemizde virüsün tam anlamıyla yok olacağı günleri görmek de nasip olur. Biz burada 7 gün 24 saat hizmet verdik. Temizlik personelimiz, UMKE'den sağlık personeli arkadaşlarımız fedakarca gönüllü olarak görev yaptılar. Bu süreçte Vefa ekiplerimiz, güvenlik görevlilerimiz ve polis ekipleri burada birlikte görev yaptık. Bizim için önemli olan bugünü görmekti." diye konuştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

Edirne'de vaka sayıları tam kapanmanın ardından azaldı

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