Edirne'de yağmaya karıştıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kapucu Mahallesi Babacan Sokaktaki halı saha önünden geçen N.B. ve M.B darp edilerek, üzerindeki eşyaları ve paraları alındı. Şikayet üzerine...

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kapucu Mahallesi Babacan Sokaktaki halı saha önünden geçen N.B. ve M.B darp edilerek, üzerindeki eşyaları ve paraları alındı. Şikayet üzerine İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler son aylarda nitelikli yağma suçuna karışan şüphelileri belirledi. Olayla ilgili belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, T.K, S.K, H.D, C.Ü. T.D. ve Y.N. gözaltına alındı.

Kaynak: AA



