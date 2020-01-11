Edirne'de yaralı halde bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaralı halde bulunan karaca tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, askeri karakol yakınlarında askerler ve çevredeki avcılar, boynuz ve baş kısmından yaralı bir karaca tespit etti.

Haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekipleri ve Edirne Belediyesi veterineri yaralı karacayı tedavi etti.

Karaca tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.









Kaynak: AA