Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri...
EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut askerleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala, Enez ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köylerinde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, Afganistan, İran, Tunus, Yemen ve Pakistan uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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