Edirne'de yol ortasındaki mezarın sahibi bilinmiyor! Görenleri hayrete düşürüyor

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Çokalca Sokak'ta yolun ortasında bir mezar bulunuyor. Mezarda Ahmet Bey'e ait olduğu yazıyor ve görenleri şaşırtıyor. Osmanlı döneminde sokağa adını veren Çokalca Camii yıllar önce yıkıldı ve sadece bir duvarı ayakta kaldı. Bahçesinden yol geçirildi. Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması sonrası mahalleli tarafından mezar taşı bulunduğu öne sürüldü. Camiyi yapan kişinin de aynı isim olması nedeniyle taşın bulunduğu yerde mahalleli mezar yaptı. Mezarın kim tarafından ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Yıllar önce yapılan düzenlemeyle yol ortasında kalmış durumda. Mezara sahip çıkan mahalleli temizliği ve bakımını üstleniyor.

"NORMALDE MEZARI BURADA DEĞİL"

Çokalca Camii'ni inşa eden Ahmet Bey'in mezarının orada olmadığını söyleyen Nişancıpaşa Mahallesi muhtarı İrfan Deniz, taşın bulunmasıyla birlikte mezarın yol ortasında kaldığını söyledi. Deniz; "Burası mahallemizin Bostanoğlu dediğimiz mevkisi. Tarihi eskilere dayanıyor. Mescit olarak yapılmış bir oda şeklinde binası vardı. Avlusu bizim çocukluğumuzda duruyordu. Minaresi de yarımdı. Normalde avlusu mezara kadar geliyordu. Daha sonra burası temizlendi ve bina yıkıldı. Bina yıkıldıktan sonra vakıflardan gelindi. Temelleri ortaya çıktı. Temizlenirken burada yatan kişiye ait mezar taşı bulundu. Biz de bunu Arapça bilen birisine okuttuk ve burada gömülü bir zat olduğunu, bu mescidi yaptıran kişi olduğunu öğrendik. Böyle olunca da mahalleli de bu kişinin buraya mezarını yaptırmış. Ama normalde mezarı burası değilmiş. Ben burasını belediye kayıtlarından da vakıflar kayıtlarından da araştırdım. Normalde yol üzerine yapılan bu mezarın olmadığını, burada 'baba' diye bir şeyin olmadığını gördük. Burada mezar ya da 'baba' diye bir şey yok. Mezarı burada kaldırma kararı almıştık fakat araçlar bu mezarı görüp yavaşlayınca vazgeçtik" diye konuştu.

TEMİZLİK YAPIP, DUA OKUYORLAR

Mezarın yıllardır yol ortasında olduğunu belirten mahalle sakini Şerafettin Yılmaz 1979 yılında buraya geldiğinde mezarın orada olduğunu; komşuların çiçek ektiğini, su döktüğünü, ellerinden geldiğince dua okuduklarını söyledi.

Otları yolduklarını ve temizlediklerini söyleyen Nesibe Tosun yeri geldiğinde de çiçek ektiklerini belirtti. Kim olduğunu bilmedikleri kişinin ruhuna dua ettiklerini söyledi.

EDİRNE TARİHİNDE ÖNEMLİ OLAN KİŞİLERİN MEZARLARI

Mezarların çoğunun kentte yaşamış ünlü kişilere ait olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Bu mezarların büyük bir çoğunluğu Edirne tarihinde önemli olan kişilerin mezarları. Yalan yanlış halk inanışları var. Bunlar araştırılmadan halk arasındaki şehir efsanelerine dönüşmüş olanlar da var ama çoğunluğu Edirne'nin yaşamında belirli katkılar ve hayırlar yapmış kişiler. Bunlara saygı duyulması gerekiyor" dedi.