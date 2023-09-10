Edirne’deki feci kazanın tanıkları konuştu: "Patlama sesiyle kaza oldu"

Edirne'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Edirne’deki feci kazanın tanıkları konuştu: "Patlama sesiyle kaza oldu"

Edirne'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan vatandaşların ifadeleri ortaya çıktı. Kazaya karışan vatandaşların ifadelerine göre yoldan yükselen alevler ve dumanlar beraberinde kazayı getirdi.

Edirne-Kırklareli yolu üzerinde 2 kişinin ölümüne, 35 kişinin yaralanmasına neden olan zincirleme trafik kazasında, kazaya karışan sürücülerin ifadeleri ortaya çıktı. Patlama seslerinin art arda yükseldiği kazada her iki yönde de araçlar birbirine girerken, kaza sonrası kaydedilen görüntüler durumun vehametini ortaya çıkardı.

12 aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya karışan vatandaşlardan Serkan Gümüş, "Tekirdağ istikametinden Edirne'ye doğru gidiyorduk. Çok yoğun, çok fazla bir duman vardı. O sırada eşim videoya çekiyordu, bulutlarda çok değişik görüntü vardı. İleri doğru gelirken çok hafif dumandan, üç seferde çok yoğun bir dumana geldi. Alevler vardı sağ tarafta gördüğüm. Bir patlama sesi geldi, kaza sesi. İkinciyi duydum, üçüncüyü duydum. Zaten birinci patlamada ben frene asıldım. Sonra arkadan vurdum birine de, çok kötüydü. Bu alevler sarmıştı çift taraflı. Buradan sonra orada kaza oldu. Cehennem gibiydi, çok kötü bir durumdu. Allah beterinden korusun. Arkadan arabalar gelse daha vahim bir durum da olabilirdi, çok kötü olabilirdi. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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