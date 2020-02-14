Edirne'deki okullarda öğrencilere tarhana çorbası ikramı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki bazı okullarda "Sağlıklı nesiller tarhana ile büyüyor" projesi kapsamında ve bağışıklıklarının güçlü tutulması amacıyla öğrencilere tarhana çorbası ikram edildi.

Edirne Valiliğince, pilot uygulama için belirlenen 4 okuldaki 1100 öğrenciye haftada iki gün tarhana çorbası dağıtılması planlanan "Sağlıklı nesiller tarhana ile büyüyor" projesi başlatıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda düzenlenen proje tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilerin bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu belirtti.

Tarhananın besleyici ve koruyucu özelliği bulunduğunu anlatan Uysal, "Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlüyse virüslerden korunuruz. Hepimizin bildiği gibi dünyayı sarsan virüsler gündemde. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. İkram edilen tarhanaları da Edirne Valisi Ekrem Canalp'in emeğiyle ilçelerde kurulan kadın kooperatiflerinden temin edeceğiz." diye konuştu.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da tarhana projesinin Edirne'den başlayarak, tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Tarhananın sağlık açısından çok önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret eden Cengiz, "Kalsiyum, protein, vitamin ve mineral açısından zenginlikleri yanında bağırsak florasını düzenleyici etkisiyle tüm hastalıklara karşı vücut direncini artırmada ata çorbamızı tüketiyoruz." dedi.

- "Tarhana çorbasını Yavuz Sultan Selim çok severmiş"

Tarhanaların temin edileceği kooperatiflerden Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hülya Tuncer de tarhananın saray mutfağı aşlarından olduğunu belirtti.

Osmanlı saray mutfağına tarhananın taşınmasının da Yavuz Sultan Selim'in katkısı olduğunu anlatan Tuncer, "Yavuz Sultan Selim Edirne'de tebdili kıyafetle bir mahalleye gitmiş, dar gelirli bir ailenin evine konuk olmuş. Ev halkı tanrı misafirlerine 'biz fakiriz bir çorbamız var ama gönlümüz zengin' demişler. Padişah orada içtiği darhane denilen çorbayı çok beğenmiş, sonrasında bu çorbanın adı değişe değişe günümüze tarhana olarak ulaşmış." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA