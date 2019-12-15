Edirne'dem kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe Köyünde alanı yaptırıldı..

Sultaniçe Köyü Muhtarı Erhan Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyün turizm bölgesinde yer aldığını söyledi.

Deniz ve güneş turizmi için vatandaşların Sultaniçe'ye sıklıkla uğradığını anlatan Arı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız yaz, kış buralarda piknik yapıyor. Ancak yazın birkaç tane orman yangını oldu. Bundan böyle artık vatandaşlar ormanda değil, pikniklerini burada yapacaklar. Sayın Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e yaptığı bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hizmet oldu."

- Keşan'da kültür sanat merkezi açılacak



Keşan ilçesine kültür sanat merkezi açılacağı bildirildi.



Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ankara'da Kütüphaneler Genel Müdürü Hamdi Turşucu’yu ziyaret etti.



Helvacıoğlu, Keşan'da açmayı planladıkları kültür sanat merkezine ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz kültür ve sanat hayatında önemli bir yer tutacak olan ilçemize modern yüzüyle kültür ve sanat merkezi kazandırmak." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA