Edirne'den kısa kısa "Edirne Valiliği internet sitesi yenilendi."

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği internet sitesi yenilendi.

Valiliğin www.edirne.gov.tr adresli resmi sitesi kültürel ögelerin daha ön planda olduğu şekliyle dizayn edildi.

Selimiye Camisi, Kakava Şenlikleri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Sağlık Müzesi gibi kültürel ve tarihi değerlerin ön planda olduğu şekliyle yenilenen sitede Edirne'nin turizmdeki destinasyonları ile gastronomisi de sunuluyor.

Valilik haberlerinin aktarıldığı, ilçelerin, hizmet ve projelerin de tanıtıldığı internet sitesi yeni arayüzüyle yayınlanmaya başladı.

- Engelsiz kent için protokol imzalandı

Edirne Belediyesi ve Türkiye Engelliler Meclisi arasında "Engeliler için Erişebilir Bir Kent Protokolü" imzalandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törende, Edirne’yi engelsiz bir kent yapma hayalleri ve hedeflerinin olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Gürkan ve Türkiye Engelliler Meclisi Edirne Temsilci Nilüfer Sivrikaya Tokgöz protokolü imzaladı.

Gürkan, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören mart ayı doğumlu 6 öğrencinin doğum gününü kutladı ve onlarla pasta kesti.

-"Edirne 1913-İki Nehir Arasında" belgeseli gösterimi

Edirne'de Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında ''Edirne 1913 - İki Nehir Arasında'' belgeseli gösterimi yapıldı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ve Edirne Yerel Tarih Grubu tarafından Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen belgesel gösterimiyle Balkan şehitleri anıldı.

Belgeselin yönetmeni Ünal Üstündağ, bu belgeselle, Balkan Savaşları'nda üstün bir azim göstererek Edirne'nin ve dahi diğer Balkan coğrafyalarını savunan şehitlerin içinde bulundukları şartları ortaya koymaya çalıştığını ifade etti.

Belgeselin tüm Balkan şehitleri için saygı duruşu niteliğinde olduğunu aktaran Üstündağ, "Balkanlar ve Rumeli'deki acıları yaşamış olan insanlar ve hatta bugün halen o coğrafyalarda ve Türkiye'de yaşayan göçmenler için bir saygı duruşu niteliğinde hazırlanmış özel bir belgeseldir. Edirne'nin buna sahip çıkması ayrıca önemli ve değerli oldu. Ben büyük bir okyanusa bir taş attım ve bu taş bir takım dalgaları hayata geçirir. Umarım bunu gerisi de gelir. Balkan Savaşları ve Balkan şehitlerimiz için daha fazla şeyler yapmak istiyorum." dedi.

Yönetmen Üstündağ'a Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ve Yerel Tarih Grubu Koordinatörü Güngör Mazlum teşekkür belgesi ve çiçek taktim etti.

Gösterime, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, ögretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

