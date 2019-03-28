Edirne'den kısa kısa "Edirne'de servis şoförleri bilgilendirildi"

EDİRNE (AA) - Edirne'de servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen etkinlikte, şoförlere güvenli sürüş unsurları, emniyet kemerinin önemi, trafik kuralları, yaya ve yolcu güvenliği hakkında bilgiler verildi.

Edirne'de 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde 328 okul servisinin denetlendiği ve 15 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

- TÜ'de Edirnekari sergisi düzenlenecek

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde "Edirnekari Öğrenci İşleri Sergisi" düzenlenecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirnekari sanatının ve Edirne kültürel mirasının gençlere tanıtılması amacıyla 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu’nda "Edirnekari Öğrenci İşleri Sergisi" gerçekleştirilecek.

TÜ Öğretim Görevlisi Selma Özkan tarafından üniversitede seçmeli ders olarak okutulan 'Edirnekari' dersini alan ve TÜ'nün farklı akademik birimlerindeki öğrencilerin ders kapsamında gerçekleştirdikleri işler, kağıt ve ahşap üzerine uygulamalar olarak iki farklı kategoride sergilenecek.

"Edirne'nin Saadet Ablası"na ziyaret

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp ve sağlık yöneticileri "Edirne’nin Saadet Ablası" Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Saadet Yardım'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında Edirne halkına hizmetlerde bulunmuş olan Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Saadet Yardım'ı Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. İshak Yıldırım, Başkan Yardımcıları Operatör Dr. Ali Kaya, Operatör Dr. Eyüp Kahya, Dr. Onur Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) Müdürü Hicran Balı ziyaret etti.

Dr. Saadet Yardım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkese teşekkür etti.