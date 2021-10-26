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  3. Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Çevredeki insanlara bile aldırış etmediler!

Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Çevredeki insanlara bile aldırış etmediler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliğinde genç sevgililerin uygunsuz halleri büyük tepki topladı. Uygunsuz görüntüden rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.

Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Çevredeki insanlara bile aldırış etmediler!

Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve etrafında genç sevgililerin uygunsuz hareketleri tepkileri beraberinde getirdi..

Vatandaşlar adım başı denk geldiği bu görüntülerden rahatsızlıklarını dillendirirken, yetkililerin ise bu durumun düzeltilmesi adına bir girişimde bulunmadıkları belirtildi.

GÜPE GÜNDÜZ...

Gündüz saatlerinde etrafta insanların olmasına aldırış etmeden uygunsuz hareketlere devam eden çiftin rahat davranışları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Çevredeki insanlara bile aldırış etmediler!

VATANDAŞLARI RAHATSIZ ETTİ

İstanbul'un tarihi ve kutsal mekanı olan şehitlikte karşılaştıkları görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüm bulmasını istiyor.

Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Çevredeki insanlara bile aldırış etmediler!​​​​​​​
Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat bir yanıt alamadıklarını  belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Çevredeki insanlara bile aldırış etmediler!

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