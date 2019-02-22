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Edirnekapı Şehitliği'nde itfaiyeciler anıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1997 yılında Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden itfaiyeciler anıldı. İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği tarafından...

Edirnekapı Şehitliği'nde itfaiyeciler anıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1997 yılında Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden itfaiyeciler anıldı.

İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği tarafından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ndeki anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Öte yandan Fatih'teki İtfaiye Şehitleri Camisi'nde de mevlit okutuldu.

Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Mezarlıklar Daire Başkanı Adem Avcı, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Osman Aygün ve çok sayıda itfaiyeci katıldı.

Kaynak: AA

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