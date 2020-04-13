Edirnekapı’da korkunç kaza! Kamyonet özel halk otobüsüne çarptı
Edirnekapı’da patates yüklü kamyonetin seyir halindeki özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazada, kamyonette bulunan patatesler yola savruldu.
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13 Nisan 2020 Pazartesi 12:35
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