Edirneli genç yüzücü Sıla’nın ‘Milli’ başarısı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılan Edirneli genç yüzücü Sıla Pazar, 5 bin metrede 1.05:28'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 24-28 Ocak 2019 tarihlerinde organize edilen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Milli Takım seçmelerine 6 sporcusu ile katılan Edirne DSİ Spor Kulübü, genç yüzücüleri Sıla Pazar'ı Türkiye şampiyonluğunun ardında milli takıma gönderdi.

Sıla Pazar: "Derecemi daha da geliştirmeyi hedefliyorum"

Edirneli genç sporcu Sıla Pazar (15), yüzmeye 8 yaşında başladığını dile getirerek, "Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Hocalarıma, aileme ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu uzun soluklu bir yol. Okulumla beraber yüzmeyi de devam ettirmeye çalıştım, inandım ve sonunda başardık. Arkadaşlarım da Milli Takım'a seçilince benden daha çok sevindiler. Biz büyük bir aileyiz. Hedeflerimiz büyük, derecemi daha da iyileştirmeyi hedefliyorum. Avrupa şampiyonaları olacak" dedi.

Osman Taşkıran: "İnşallah daha büyük hedeflerle hep beraber olacağız

Edirne DSİ Spor Kulübü antrenörü Osman Taşkıran, çok çalıştıklarını belirterek, "Bizim bir yol haritamız var bu da şu, sonuncu olmadan birinci olamazsınız. Sıla kardeşimiz 10 yıl önce ilk havuza girdiğinde beraberdik. Yüzme, çok uzun soluklu sabır isteyen bir spor. Yüzme öğrenmesinden Milli Takıma kadar yükselmesi bir tesadüf değil, büyük bir başarı ve özverinin sonucu. Bundan sonra da inşallah daha büyük hedeflerle Avrupa, Dünya şampiyonlukları yolunda hep beraber olacağız" şeklinde konuştu.

Ergin Mutlu: "Uzun zamandır Milli takımı hedefliyorduk"

Edirne DSİ Spor Kulübü Antrenörü Ergin Mutlu ise, "Sıla'nın yüzmeyi öğrenme aşamasından bugünlere kadar hep beraberdik. Uzun zamandır Milli takımı hedefliyorduk. Ama bu bir süreç işi bildiğiniz gibi. Dünden bugüne maalesef bu başarılar olmuyor. Bizler Sıla'nın yüzme öğrenme aşamasında kabiliyetini keşfettik ve üzerinde durulması gerektiğine inandık. Ve Milli oldu. Çok mutluyuz. Sıla'nın ailesi ile beraber çok güzel bir çalışma ortamımız var. Çalışmalarımız hızla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Güven Duvan: "Ülkemizi temsil etmek onurların en büyüğü"

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan da Milli Takım'a giden yolun zorlu ve emek isteyen bir süreç olduğunu belirterek, "Ben de Milli bir yüzücüyüm. Milli Takım'a gitmek ülkemizi temsil etmek onurların en büyüğü, Sıla'da bir onura nail olacak. İnşallah şehrimizden daha fazla Sılalar, daha fazla sporcuları Milli Takım'a göndermek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA