Edirneliler depremzedeler için tek yürek oldu

Dün akşam Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Edirneliler harekete geçti. Sosyal medya üzerinden kısa sürede organize olan Edirneliler, depremzedelere gönderilmek üzere yardım kolilerini Edirne Belediyesine teslim etti.

Dün akşam Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Edirneli vatandaşlar, harekete geçti. Sosyal medya üzerinden kısa sürede organize olan vatandaşlar, Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere yardım kolileri hazırladı. Battaniye, yorgan, mont, kaban, pantolon, bere, eldiven, bot gibi özellikle soğuktan koruyacak malzemelerin ağırlıklı olduğu yardımlar, Edirne Belediyesi binasında tek çatı altında toplanmaya devam ediyor.

"Kısa sürede derleyip toparlayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, depremde nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Tabi ki devletimiz büyük bir devlet. Edirneliler her zaman olduğu gibi çok büyük bir duyarlılıkla hareket ediyorlar, destek oluyorlar" dedi.

Ellerinde, avuçlarında ne varsa getiriyorlar

Sosyal medya üzerinden organize olan Edirneli vatandaşlar, tek tek hazırladıkları yardım kolilerini ve paketlerini Edirne Belediye binasına getirerek, kayıtlı bir şekilde teslim ediyorlar. Toplanan yardımlar, kısa süre içerisinde yardım tırına konularak, Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: İHA