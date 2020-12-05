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Edirneliler yasaklara uydu! Şehrin en işlek caddeleri bomboş kaldı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne'de sessizliğe büründü. Kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguladı.

Edirneliler yasaklara uydu! Şehrin en işlek caddeleri bomboş kaldı

Tarihi şehrin simgesi Mimar Sinan'ın "Ustalık Eserim" dediği Selimiye Cami ve çevresi ile kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi sessizliğe büründü. Edirneli vatandaşlar, kısıtlama kapsamında evlerinde kalırken, sadece görevli kişiler ve araçlar şehirde görüldü.

Edirne'de eczanede çalışan Ayhan Kayalar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili konuşarak, "Kesinlikle mantıklı bir uygulama bence. Keşke biraz daha erken bu önlemler alınsaydı. Bütün eczaneler şu an açık, hepsi hizmet veriyor. Normal çalışma saatlerimizde devam ediyoruz" dedi.

İlaç sektöründe kuryelik yapan bir vatandaş da "İnsanlar çıkmasın, hastalık çok arttı" diye konuştu. Kuruyemiş işletmeciliği yapan Kamil Kerimler de kısıtlamalara insanların kısmen uymadığını belirterek, "Kısıtlamalar da güzelde uyan yok çok fazla. İnsanlar çıkıyor, fark etmiyor. Bir beklentimiz zaten yok, iş yok" dedi.

Öte yandan, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kontrollerine devam ediyor.

Edirneliler yasaklara uydu! Şehrin en işlek caddeleri bomboş kaldı

Edirneliler yasaklara uydu! Şehrin en işlek caddeleri bomboş kaldı

Edirneliler yasaklara uydu! Şehrin en işlek caddeleri bomboş kaldı

Edirneliler yasaklara uydu! Şehrin en işlek caddeleri bomboş kaldı

Edirneliler yasaklara uydu! Şehrin en işlek caddeleri bomboş kaldı

Edirneliler yasaklara uydu! Şehrin en işlek caddeleri bomboş kaldı



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