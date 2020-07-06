Edirne'nin en büyük parklarından birine şehit Ömer Halisdemir'in adı verildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Meclisi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nın adının Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı olarak değiştirilmesine karar verdi.

Edirne Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında yapılırken, 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan kentin en büyük parklarından olan 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nın adının Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Belediye Başkanı Gürkan, şehit Halisdemir’in isminin Edirne'de yaşatılacak olmasının gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Hiçbir darbe gerekçesi ne olursa olsun haklı ve meşru sayılamaz" diyen Gürkan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da FETÖ ve onun iş birlikçisi hainlerin ülkemizde gerçekleştirmeye çalıştığı kanlı darbe girişimi 251 şehit ve binlerce gazinin ve bütün Türk milletinin karşı koyuşuyla önlenmiş ve başarılı olamamıştır. Bu darbe girişiminde şehit olan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 15 Temmuz direnişinin sembol isimlerinden biri haline gelen şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in isminin Edirne’de yaşatılacak olması bizim için de gurur kaynağıdır."

Kaynak: AA