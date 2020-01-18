Edirne'nin "kışlık misafirleri" sulak alanları renklendiriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de Gala Gölü'nün kış aylarındaki "renkli misafirlerini" görenler hayran kalıyor.

Flamingolar, Türkiye'nin en önemli sulak alanı olan Gala Gölü Milli Parkı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı geçirmek için geldi.

Gölün yanı sıra suyla dolu çeltik alanlarında dinlenen ve beslenen flamingolar göçmek için baharı bekliyor.

Yaklaşık 45 bin kuşa ev sahipliği yapan ve dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan göl ve çevresinde flamingolar görsel şölen sunuyor.

Son yıllarda artan sayılarıyla yaklaşık 10 bin flamingoya geçici ev sahipliği yapan Gala Gölü ve yol kenarlarındaki su dolu çeltik tarlalarında görülen pembe tüylü konuklar yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.

- "Zariflikleriyle büyülüyorlar"

Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin, AA muhabirine flamingoların kışlamak için Gala Gölü ve çevresine geldiklerini söyledi.

Flamingo adının pek çok dilde ateş anlamına gelen kökten türediğini ifade eden Yeltekin, flamingoların kırmızı kanatları, pembe gövdesi ve zarif uçuşlarıyla herkesi büyülediğini belirtti.

Hem Edirnelileri hem de sömestir nedeniyle kente gelecekleri pembe tüylü sevimli flamingoları yakından izlemek için Enez'e davet eden Yeltekin, şunları kaydetti:

"Gala Gölü Milli Parkı bu güzel renklere sahip canlıları özel bir alanda vatandaşlarımıza izleme şansı doğuruyor. Vatandaşlarımız kış ayı içerisinde herhangi bir dönemde buraya gerçekleştirecekleri ziyarette flamingoları bizzat gözlemleme hem de fotoğraflama şansına sahipler.

Sadece flamingolar yok alanda çok sayıda kışlayan kuğular da var. Öyle sayılara ulaşıyorlar ki flamingolarla beraber kuğular havalandıklarında neredeyse gökyüzünü kaplayacak şeklide görsel şölen sunuyorlar."



Kaynak: AA