EDİRNE (AA) - Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Başkanı Orkun Akman, kulüp olarak Edirne'nin tanıtımı, doğanın korunması ve farkındalık yaratma amacıyla 13 yıldır çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Akman, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulüp binasında düzenlediği toplantıda, sadece Edirne'de değil Yunanistan ve Bulgaristan'da da etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

EDOSK'un 13. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akman, "Bundan sonra doğa ve çevre gibi konularda olan duyarlılığını aynı hassasiyetle sürdürecek olan derneğimiz bugün 130’u aşkın üyesi ve üye bilincine sahip gönüllüleriyle sadece Edirne’nin değil Trakya’nın en aktif sivil toplum kuruluşlarından biridir. Edirne'nin tanıtımı ve doğanın korunması amacıyla çalışıyoruz." dedi.

Belediye başkan adaylarından kent için projeler beklediklerini dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Edirne'de kent merkezinin genelinde 'işlevsel' bisiklet yollarının arttırılması, ilk etapta Binevler'den Saraçlar Caddesi’ne ve Şükrüpaşa Mahallesi'nden Karaağaç'a pilot bisiklet yolları projelerinin uygulanmasını istiyoruz. Şehir merkezindeki yeşil alan sayısının arttırılması ve halkın sıklıkla kullandığı alanların planlı bir şekilde ağaçlandırılmasını talep ediyoruz. En önemlisi yöneticilerin başta çalışanlarını sonra da halkı bisikletle ya da yürüyerek işe gidip gelmesi için örnek rol model üstlenmesi konularında adaylarımızdan projeler beklemekteyiz. Edirne'nin daha yeşil, daha çevreci, daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir kent olması merkezi yönetimden çok yerel yönetimden geçiyor. Bu kapsamda imar, inşaat ve betona yapılan yatırımların olabildiğince minimuma indirilmesi ve Edirne'nin sadece turizmde değil, çevre ve doğa konusunda da 'Marka Kent' olması gerekliliğini, kentimizi yönetmeye talip adaylarımıza duyurmak isterim."

Kaynak: AA