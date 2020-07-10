Edirnespor TFF'nin "BAL Ligi" kararını mahkemeye taşıyacak

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) mevcut puan durumuyla tescil etmesinden dolayı Edirne Belediyesi Edirnespor'un mağdur olduğunu ve söz konusu kararla ilgili yürütmeyi durdurma davası açacaklarını bildirdi.

Gürkan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, BAL liginde liderin 1 puan gerisinde bulunan Edirnespor'un 3. Lig hakkının elinden alındığını iddia etti.

TFF'nin aldığı kararı eleştiren Gürkan, "TFF’nin kararıyla 3. Lige çıkarılmış olan liderle sadece aramızda 1 puan var. Oynanması gereken de 4 maç var. Bizim arkamızda da Tekirdağspor var. Belki 4. ve 5. sıradaki kulüplerden biri öyle bir performans sergileyecek ki bu 4 maçta belki de o lider olacak. Bu nasıl öngörebilirsiniz, nasıl tahmin edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Alınan kararı kabul etmediklerini ve yargıya taşıyacaklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"TFF’ye bir kez daha sesleniyorum. Sizin aldığınız kararla koca bir şehrin tüm insanlarının değerlerini yıkmaya, dünyasını karartmaya hakkınız yok. Kararlarınızda adil ve adaletli olmak zorundasınız. Dengeli olmak zorundasınız. Biz Edirne Belediyesi Edirnespor olarak, tüm hemşehrilerimiz adına bu haksız kararın düzeltilmesi için idari yargıda dava açacağız. TFF’nin bu kararı için yürütmeyi durdurma talepli davamızı açacağız. Bu karar düzeltilmezse de hak kayıplarımız için mutlaka ve mutlaka maddi ve manevi tazminat davası açacağız."

Kaynak: AA