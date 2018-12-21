Edirnespor'dan baroya ziyaret

EDİRNE (AA) - Edirnespor Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner ve beraberindekiler, Edirne Barosu'nu ziyaret etti.

Edirnespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Üner ve yönetim kurulu üyeleri Burak Güngörmedi, Ayhan Dinç ve Cem Ertek, Edirne Barosu Başkanlığına seçilen Alpler Pınar ve yönetimine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Üner, Pınar'a 22 numaralı Alper Pınar yazılı forma hediye etti.

Geçmiş dönemlerde Edirnespor yönetiminde bulunan Pınar, her daim Edirnespor’un yanında olduklarını belirterek, desteklerini esirgemeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA