Edirne’ye DENEYAP Teknoloji Atölyesi açılıyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği ve Türkiye genelinde 12 ilde açılacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden birinin Edirne'de kurulacağının müjdesini verdi.

Vali Canalp konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacak. Tüm Türkiye'de, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen DENEYAP teknoloji atölyelerinden bir tanesi de Edirne'de açılacak ve tüm ülkede, hızlı bir şekilde yaygınlaştırılacak. Projenin 2020 yıl sonuna kadar 81 ildeki gençlerle buluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi Projesi hayata geçirilecek" dedi.

DENEYAP Projesi

DENEYAP Türkiye adı verilen proje, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak, üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Kurulacak Teknoloji Atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli ile Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor. Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program sunulan eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak.

İlgili yaş grubunda bulunan öğrencilerin DENEYAP Teknoloji Atölyelerine katılabilmeleri için tek şart ise, yapılacak iki aşamalı seçme sınavında başarılı olmaları. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından, ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak-3 Şubat tarihleri olarak belirlendi. Sınav başvuruları, eğitimin kendisi gibi yine ücretsiz olacak.

DENEYAP Türkiye'nin bir parçası olmak isteyen gençler ve veliler, proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için deneyapturkiye.org internet adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: İHA